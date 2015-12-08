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فوج سياحى أمريكى يصل الأقصر لزيارة المعالم الآثرية وسط تشديدات أمنية

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فوج سياحى أمريكى يصل الأقصر لزيارة المعالم الآثرية وسط تشديدات أمنية فوج سياحى أمريكى يصل الأقصر لزيارة المعالم الآثرية وسط تشديدات أمنية
وصل إلي مطار الأقصر الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، 22 سائحًا يحملون الجنسية الأمريكية، إلى المحافظة لتفقد وزيارة المعالم الآثرية، وذلك في زيارة لمدة 5 أيام، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمينهم.

ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بشرطة لسياحة والآثار بالأقصر، أنه من المقرر أن يقوم الفوج السياحي في زيارته التي تمتد لـ5 أيام بزيارة معبدي الأقصر والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط، وجولة مفتوحة بعدة مناطق بالمحافظة، والتوجه إلي البر الغربي لزيارة معبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادي الملوك، حيث أعلنت شرطة السياحة والآثار بالأقصر، اتخاذها كافة الإجراءات الأمنية بالمناطق السياحية والآثرية المدرجة على البرنامج السياحي للفوج الأمريكي.
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مصر 365