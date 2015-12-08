الانتهاء من المرحلة الأولى من كوبري طما العلوي بأسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، استمرار العمل في مجال البنية الأساسية بمراكز المحافظة، وذلك بتوفير الحاجات الأساسية من طرق ومشروعات تنموية تهدف في الأساس للارتقاء بالخدمات وتجويدها، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ الخطط الموحدة والاستثمارية للنهوض بالقرى.

وقال الدسوقي، إنه تم الانتهاء من رصف طرق بمركز البداري بطول 9 كيلو و250 متر لربط القرى والعزب بطرق ممهدة مرصوفة تسهل عملية الانتقال وصلت تكلفتها الى حوالي 5 مليون و50 ألف جنيه.

ومن ناحيته أشار أحمد علي بدر رئيس مركز ومدينة البدارى الى ان الطرق التي تم رصفها هي طريق سحارة أبو شمس حتى كوبرى الدرنكية على ترعة الهريدى بطول 1.5 كيلو متر بتكلفة مليون جنيه كما تم رصف طريق كوبرى الرى حتى كوبرى تمام زناتى بطول 750 متر بتكلفة 600 ألف جنيه كما تم رصف طريق عزبة عطية مكى من عبارة مجريس حتى عزبة عطية مكى بطول 1 كم بتكلفة 900 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البدارى انه تم رصف طريق كوبرى المرور حتى السنطة البيضاء بطول 1 كم بتكلفة 450 ألف جنيه كما تم رصف طريق الجبانة الجديدة بطول 3 كم بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وتم رصف طريق عزبة محمود فرج حتى القنطرة بطول 1.400 متر بتكلفة 900 الف جنيه وجارى رصف طريقين 1 كم بعزبة سرور ونجع الجزيرة بطول 1 كم فضلا عن الانتهاء من تسليم المرحلة الاولى بكوبرى طما العلوى.

وأشارأحمد علي إلى إعتماد 10 مليون و230 ألف جنيه بالخطة الموحدة لعام 2015/2016م لتنفيذ عدد من المشروعات والإصلاحات بقطاعات المركز المختلفة موضحا انه تم إعداد مقترح الخطة الموحدة لعام 2015/2016م وجارى المتابعة بمبلغ 26 مليون و520 ألف جنيه وتم إعداد خطة الإستهداف الجغرافى لقرية النواورة بمبلغ 6 مليون و850 ألف جنيه.