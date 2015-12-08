بالأسماء| تغيير 34 رئيس قرية وحي في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، إجراء أكبر حركة تنقلات داخل عدد من المواقع القيادية الكبرى والمهمة، وتم تغيير 34 رئيس قرية بكافة مدن المحافظة و5 رؤساء مناطق وأحياء بمدينة الأقصر و2 من القيادات الكبري بديوان عام المحافظة.

وشملت الحركة التي أجراها محمد بدر، محافظ الأقصر تنقلات بين رؤساء القرى في مدن: إسنا وأرمنت والقرنة والزينية والبياضية والطود معظمها لعناصر من الشباب.

في مدينة الأقصر تم تعيين 5 رؤساء أحياء جدد هم: أحمد فتح الله محمد رئيسًا لحي شرق، ويوسف محمد على يوسف رئيسًا لحي وسط، والعزب سيد محمود رئيسًا لحي شمال، ومحمود محمد مصطفى موسى رئيسًا لحي جنوب، وأحمد زين العابدين محمد رئيسًا لحي المطار.

وشملت حركة رؤساء القري في مدينة القرنة غرب الأقصر كلا من: هدية ثابت الدرديري رئيسًا للمجلس القروي لقرية سوزان مبارك، وهي أول أمراة تتولي هذا المنصب بمدينة القرنة، كما تم تعيين النوبي محمد حجاج رئيسًا لقرية الملاحة، علاء محمد نور رئيسًا لقرية الشيخ عامر، حسان محمد عوض رئيسًا لقرية العديسات، خالد بغدادي محمد رئيسًا لقرية الأقالتة.

فضلا عن تعيين عبد السلام محمد الشاطر رئيسًا لقرية القبلي قامولا، عبد الناصر تهامي مصطفى رئيسا لقرية البعيرات، حسام عوض الله رئيسًا لقرية الضبعية.

وفي مدينة أرمنت تم تعيين عبد الجواد مكي رئيسا لقرية السلام، على عثمان رئيسا قرية المحاميد، مرعي محمد أحمد رئيس لقرية الرياينة، يوسف أحمد رئيسا لقرية الرزيقات.

وفي مدينة البياضية تم تعيين محمد جميل حماد رئيسًا لقرية البغدادي، نجار محمد عبد العال رئيسا لقرية الحبيل، عاطف سيد أحمد عبد الجليل رئيسا لقرية الروافعة الغربية.

وفي مدينة الزينية تم تعيين كرم محمود ضاحي رئيسًا لقرية الزينية بحري، مصطفى محمد إبراهيم رئيسا لقرية العشي، عبد الحكيم أحمد محمد رئيسًا لقرية المدامود بحري، صلاح الدين على إسماعيل رئيسا لقرية المدامود قبلي، يوسف أحمد محمود رئيسًا لقرية الصعايدة.

وفي مدينة الطود تم تعيين مدني محمود توفيق رئيسًا لقرية الطود غرب، خالد محمد محمد عطيتو رئيسًا لقرية منشية النوبة، سيد حسن محمود رئيسا لقرية العديسات بحري بالطود، هشام على حسين رئيسا لقرية المريس بالطود، أشرف عبد الرحيم قناوي رئيسا لقرية العديسات قبلي.

وفي مدينة إسنا تم تعيين ابوعوف محمود عبد الكريم رئيسًا لقرية توماس وعافية، حسين فؤاد محمد رئيسًا لقرية الشغب، عبد الرحيم عبد الدايم طايع رئيسًا لقرية الحلة، ياسر أحمد السعيد رئيسًا لقرية النمسا، على عبد الرازق محمد رئيسًا لقرية كومير، صالح عبد الفتاح غانم رئيسًا لقرية كيمان المطاعنة، حازم محمد أحمد رئيسًا لقرية أصفون، الأمير أحمد محمد مصطفى رئيسًا لقرية النجوع، المدثر قناوي هميم رئيسًا لقرية الدير.

وأكد محافظ الأقصر أن أحد أهداف إجراء الحركة هو ضخ دماء جديدة في العمل المحلي والدفع بالشباب الأقصري للمواقع القيادية وتمكين المرأة في المجتمع.