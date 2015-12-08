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طبيب بجامعة ستانفورد يكشف: الرجال المصابون بالعقم أكثر عرضة للأمراض المزمنة

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طبيب بجامعة ستانفورد يكشف: الرجال المصابون بالعقم أكثر عرضة للأمراض المزمنة طبيب بجامعة ستانفورد يكشف: الرجال المصابون بالعقم أكثر عرضة للأمراض المزمنة
حذرت دراسة طبية من أن الرجال المصابين بالعقم قد يصبحون الأكثر عرضة للعديد من المشاكل الصحية، مثل مرض السكر واضطرابات تعاطى المخدرات، مقارنة بالرجال الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من الخصوبة .

وقال الدكتور مايكل أيزنبرج مدير الطب والأمراض التناسلية والذكورة فى كلية طب جامعة ستانفورد الأمريكية، وجدنا أن الرجال المصابين بالعقم قد أصيبوا بالعديد من الأمراض المزمنة فى السنوات التالية من إصابتهم بالعقم.

وكانت عدد من الدراسات السابقة قد اقترحت أن تدنى الخصوبة بين الرجال قد تعرضهم للإصابة بالسرطان أو الموت، فضلا عن رفع مخاطر الأمراض الأيضية.

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