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فنجان واحد يكفيك..علماء يبتكرون قهوة ممتدة المفعول

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فنجان واحد يكفيك..علماء يبتكرون قهوة ممتدة المفعول فنجان واحد يكفيك..علماء يبتكرون قهوة ممتدة المفعول
لأول مرة، علماء ينجحون فى ابتكار قهوة تحتوى على كافيين ممتد المفعول، تعتمد فى تكوينها على إفراز الكافيين ببطء فى الجسم، وهذا بدوره يقلل من كثرة تناول القهوة على مدار اليوم.

وأوضح العلماء عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن كوبا واحدا فقط من القهوة المبتكرة حديثاً يعطى طاقة ممتدة المفعول على مدار اليوم.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يفرطون فى شرب القهوة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الناتج عن انتهاء مفعول الكافيين، لافتين إلى أن القهوة المبتكرة تعطى قوة وطاقة ممتدة المفعول.

وقال علماء سويسريون من مركز شركة نستلة العالمية، إن القهوة الحديثة تعتمد علي إضافة مواد دهنية وماء، تعطى قدرة للجسم على امتصاص الكافيين الموجود فى القهوة ببطء، وهذا يجعله موجود فى الجسم لأطول وقت ممكن.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى.
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