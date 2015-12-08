الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بأثينا

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بالعاصمة اليونانية أثينا.

ويتوجه بعد ذلك الرئيس، الى مقر القصر الجمهورى، حيث تجرى له مراسم الاستقبال الرسمية، قبيل مباحثاته مع الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس، ثم يلتقى الرئيس السيسى، رئيس وزراء اليونان، الكسيس تسيبراس.

ويجرى حرس الشرف استعدادته قبيل بدء المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس السيسى أمام القصر الجمهورى فى أثينا.

- السيسى يصل أثينا ويتوجه للنصب التذكارى لوضع إكليل من الزهور