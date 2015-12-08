أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بأثينا

Google+ Print
الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بأثينا الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندى المجهول بأثينا
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بالعاصمة اليونانية أثينا.

ويتوجه بعد ذلك الرئيس، الى مقر القصر الجمهورى، حيث تجرى له مراسم الاستقبال الرسمية، قبيل مباحثاته مع الرئيس اليونانى، بروكوبيس بافلوبولوس، ثم يلتقى الرئيس السيسى، رئيس وزراء اليونان، الكسيس تسيبراس.

ويجرى حرس الشرف استعدادته قبيل بدء المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس السيسى أمام القصر الجمهورى فى أثينا.


>- السيسى يصل أثينا ويتوجه للنصب التذكارى لوضع إكليل من الزهور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365