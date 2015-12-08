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رئيس الوزراء: نبدأ عضويتنا فى مجلس الأمن بدعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب

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رئيس الوزراء: نبدأ عضويتنا فى مجلس الأمن بدعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب رئيس الوزراء: نبدأ عضويتنا فى مجلس الأمن بدعم الجهود العربية لمكافحة الإرهاب
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الأسبق، ورئيس كتلة المستقبل النيابية بالبرلمان اللبنانى، وحضر اللقاء سفير لبنان بالقاهرة.
>اليوم السابع -12 -2015

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية المصرية اللبنانية، وشدد على دعم ومساندتها للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، كما أعرب عن تقديره لدور رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فى لبنان على المستوى السياسى والفكرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستبدأ من العام القادم عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى، حيث ستعمل على دعم الجهود العربية وتنسيقها تجاه مكافحة الارهاب ومناصرة القضايا والمطالب العربية الهامة، وذلك فضلا عن مساندة الجهود المطلوبة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، بما يلبى طموحات شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف اسماعيل استعرض جهود التنمية الحالية بمصر، مؤكدا على عزم اتخاذ المزيد من الاجراءات لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، كما دعا رجال الأعمال اللبنانيين الى المساهمة فى المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، لا سيما فى قطاع الطاقة، ومجال الاستكشافات فى البترول والغاز، وعرض تقديم الخبرات المصرية فى هذه القطاعات.
>اليوم السابع -12 -2015

من جانبه، أشار السنيورة إلى أنه يشارك فى المؤتمر الفكرى الذى تنظمه مؤسسة الفكر العربى فى مصر بالتعاون مع الجامعة العربية، وذلك فى اطار اهتمامه ببحث الهموم والمشكلات التى تمر بها المنطقة العربية والعمل على إيجاد حلول لها، خاصة وأن تلك المؤسسة تقوم بشجيع كافة المبادرات العلمية والثقافية فى العالم العربى.

وأضاف رئيس وزراء اللبنانى الأسبق أن العلاقات بين مصر ولبنان وطيدة وبينهما تراث كبير مشترك، مؤكدا ما تتمتع به مصر من مكانة ودور هام بالمنطقة فى دعم استقرارها، وشدد على دور الأزهر فى تصحيح صورة المسلمين فى العالم ونشر الفكر الوسطى المستنير ودعم التعاون الثقافى، كما أشار أيضا إلى تطورات الأوضاع الداخلية فى لبنان وتأثرها بالأوضاع الصعبة فى المنطقة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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