«الدماطي» يطلب إخلاء مرسي وآخرين في «إهانة القضاء».. و«أبو بركة»: لا يعاملونا كبشر بالسجن

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادي شكري، جلسة محاكمة مرسي و آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «إهانة القضاء» بعد سماع طلبات الدفاع والمتهمين.

وشكا «أحمد أبو بركة»، المتهم في القضية، من تعامل مصلحة السجون معهم، واصفاً ذلك التعامل بأنهم لا يُعاملون كبشر، ليشير إلى المحكمة بأنه لم يطلع على أوراق القضية بشكل كافي.

وطالب المحامي «محمد الدماطي» ، عضو فريق الدفاع ، إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية ، موضحاً انه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض و التمييز بين الطوائف و إستعمال العنف ، مؤكداً انهم ليسوا متهمين في اية من تلك الجرائم .

وطلب الدماطي كذلك ، بإستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس المعزول “محمد مرسي” على نتائج إنتخابات 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع .

وفي سياق متصل، تمسك محامي “توفيق عكاشة “، بعرض الأسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة، والتي تتضمن موقف “عكاشة” من القضاء، وذلك خلال عرض الأحراز، معتبراً عرض الأسطوانة كوجه من وجوه الدفاع .

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.