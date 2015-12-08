أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الدماطي» يطلب إخلاء مرسي وآخرين في «إهانة القضاء».. و«أبو بركة»: لا يعاملونا كبشر بالسجن

Google+ Print
«الدماطي» يطلب إخلاء مرسي وآخرين في «إهانة القضاء».. و«أبو بركة»: لا يعاملونا كبشر بالسجن «الدماطي» يطلب إخلاء مرسي وآخرين في «إهانة القضاء».. و«أبو بركة»: لا يعاملونا كبشر بالسجن

مرسي- أرشيفية

رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادي شكري، جلسة محاكمة مرسي و آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «إهانة القضاء» بعد سماع طلبات الدفاع والمتهمين.

وشكا «أحمد أبو بركة»، المتهم في القضية، من تعامل مصلحة السجون معهم، واصفاً ذلك التعامل بأنهم لا يُعاملون كبشر، ليشير إلى المحكمة بأنه لم يطلع على أوراق القضية بشكل كافي.

وطالب المحامي «محمد الدماطي» ، عضو فريق الدفاع ، إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية ، موضحاً انه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض و التمييز بين الطوائف و إستعمال العنف ، مؤكداً انهم ليسوا متهمين في اية من تلك الجرائم .

وطلب الدماطي كذلك ، بإستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس المعزول “محمد مرسي” على نتائج إنتخابات 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع .

وفي سياق متصل، تمسك محامي “توفيق عكاشة “، بعرض الأسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة، والتي تتضمن موقف “عكاشة” من القضاء، وذلك خلال عرض الأحراز، معتبراً عرض الأسطوانة كوجه من وجوه الدفاع .

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا