تأجيل محاكمة «مرسي» و24آخرين بتهمة إهانة القضاء لـ «16 يناير»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، تأجيل قضية إهانة القضاء التي يحاكم فيها «محمد مرسي» و24 آخرين بينهم علاء عبدالفتاح ومحمد البلتاجي لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها والتطاول عليهم، إلى جلسة 16 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين اتهامات بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.