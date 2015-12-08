تأجيل نظر استئناف أشرف الجميل على حبسه 3 سنوات لجلسة 29 يناير

قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل طعن أشرف الجميل شقيق رجل الأعمال أيمن الجميل، لجلسة 29 يناير المقبل.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس أشرف الجميل ثلاث سنوات مع الشغل، في الدعوى المقامة ضده من أمير سعودي، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد.

وتتلخص وقائع النزاع القضائي في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه أعطى أمير سعودي شيكا مسحوبا على بنك بلوم مصر بمبلغ 700 ألف دولار أمريكي لا يقابله رصيد قائم.

وتداولت الدعوى بالجلسات، وطالب المدعي بإلزام المتهم بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما قدم دفاع المتهم حافظتي مستندات تدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، كما تقدم طارق جميل سعيد دفاع المجني عليه بصورة بأصل الشيك وأمر الرفض الصادر عن بنك بلوم مصر.