هيلارى كلينتون تستنكر تصريحات «ترامب» بمنع دخول المسلمين إلى أمريكا

أستنكرت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة “هيلاري كلينتون”، التصريحات التى اطلقها “دونالد ترامب” المرشح الرئاسى عن الحزب الجمهوري، بشأن حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة.

هيلارى ردت على منافسها عبر تغريدة لها بموقع تويتر ،قالت فيها”هذا أمر مستهجن ، متحيز ويدعو إلى الانقسام. ، ولن تحصل عليه ، وهذا ما يجعلنا أقل أمنا .”

وأضافت باخرى “إعلان الحرب على الإسلام أو تشويه صورة المسلمين الأمريكيين ،ليس فقط مضادة لقيمنا ، ولكنها دعوة تضعنا في أيدي الإرهابيين .”

و دونالد ترامب، الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية،قد دعا فى وقت سابق لحظر دخول المسلمين للولايات المتحدة بعد أيام من إطلاق النار في كاليفورنيا.

ودعا ترامب إلى وقف “كامل وكلي” لدخول المسلمين الولايات المتحدة، قائلا “ليس لدينا أي خيار آخر.”،مؤكدا إن استطلاع رأي أظهر أن المسلمين يكرهون الأمريكيين، وهو ما يشكل خطرا على البلاد.