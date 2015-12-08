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دايلى بيست:رغم عدائه للمسلمين.. ترامب يحب أثرياء الخليج بسبب أموالهم

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دايلى بيست:رغم عدائه للمسلمين.. ترامب يحب أثرياء الخليج بسبب أموالهم دايلى بيست:رغم عدائه للمسلمين.. ترامب يحب أثرياء الخليج بسبب أموالهم
علق موقع "دايلى بيست" الأمريكى على موقف المرشح الجمهورى الأبرز دونالد من المسلمين، وقال أن هناك نوعا واحدا من المسلمين يعجبون ترامب على ما يبدو، وهم هؤلاء الذين يدفعون له أموالا.

وقال "دايلى بيست" أن ترامب لديه مشكلة واضحة مع المسلمين. وأحدث دليل على ذلك تعهده بمنع كل المهاجرين المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وقبلها دعا إلى حرمان الأمريكيين المسلمين من الحريات المدنية بسبب إيمانهم، بل وذهب إلى حد بعيد عندما زعم أن المسلمين حول العالم احتفلوا بوقوع أحداث سبتمبر الإرهابية.

لكن هناك نوعا واحدا من المسلمين يحبه ترامب، وهو هؤلاء الذين يدفعون له أموالا. فعندما يظهر المسلمون الأموال لترامب، تذهب كل المخاوف.


>" دونالد ترامب" يطالب بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة

دونالد ترامب يدعو لغلق الإنترنت فى مواجهة التطرف
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