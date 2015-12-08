نبيل العربى يدين جريمة اغتيال محافظ مدينة عدن بالجمهورية اليمنية

أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الجريمة النكراء التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى أودت بحياة محافظ مدينة عدن اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء ذهابه إلى مقر عمله.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكداً على وقوف جامعة الدول العربية ودعمها وتضامنها الكامل مع الجمهورية اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى أنحاء البلاد.

وشدّد الأمين العام أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدى إلا زيادة العزيمة والإصرار على محاربة الإرهاب ودحره، داعياً إلى تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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