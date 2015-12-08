أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نبيل العربى يدين جريمة اغتيال محافظ مدينة عدن بالجمهورية اليمنية

Google+ Print
نبيل العربى يدين جريمة اغتيال محافظ مدينة عدن بالجمهورية اليمنية نبيل العربى يدين جريمة اغتيال محافظ مدينة عدن بالجمهورية اليمنية
أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الجريمة النكراء التى ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى، والتى أودت بحياة محافظ مدينة عدن اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء ذهابه إلى مقر عمله.

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، مؤكداً على وقوف جامعة الدول العربية ودعمها وتضامنها الكامل مع الجمهورية اليمنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى أنحاء البلاد.

وشدّد الأمين العام أن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدى إلا زيادة العزيمة والإصرار على محاربة الإرهاب ودحره، داعياً إلى تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365