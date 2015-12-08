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الرئيس الألمانى يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن

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الرئيس الألمانى يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن الرئيس الألمانى يزور مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن

>زار الرئيس الألمانى يواخيم جاوك اليوم الثلاثاء مخيم الأزرق للاجئين السوريين فى الأردن للاطلاع على الوضع هناك، وذلك فى ختام زيارته التى استمرت يومين فى المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعلم الرئيس الألمانى اليوم فى البداية عن الظروف المعيشية للاجئين بالمخيم من مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى الأردن، كما زار جاوك مدرسة ومركزا مجتمعيا هناك بعد ذلك.

جدير بالذكر أن مخيم الأزرق الذى يعد ثانى أكبر مخيم لاجئين فى الأردن وتديره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقع فى الصحراء على بعد مئة كيلومتر تقريبا شرقى العاصمة الأردنية عمان بالقرب من الحدود السورية، ووفقا لبيانات المفوضية، يعيش هناك نحو 28300 لاجئ، ولكن يمكن للمخيم أن يستقبل ما يصل إلى 130 ألف لاجئ.

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مصر 365