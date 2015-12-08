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الأمن اللبنانى يعتقل مواطنا لانتمائه الى تنظيم "داعش"

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الأمن اللبنانى يعتقل مواطنا لانتمائه الى تنظيم "داعش" الأمن اللبنانى يعتقل مواطنا لانتمائه الى تنظيم "داعش"

>أعتقلت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى مواطناً لبنانياً بسبب انتمائه الى تنظيم "داعش ".

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اليوم الثلاثاء إنه "فى إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء على إشارة النيابة العامة المختصة لبنانيا لانتمائه الى تنظيم إرهابى ".

وأضاف البيان انه بالتحقيق مع الموقوف " اعترف بانتمائه الى تنظيم داعش الإرهابى وإرتباطه بمسؤوليه ومنهم لبنانيون ، إضافة الى تواصله مع أحد ارهابيى التنظيم المذكور، المدعو ابو الدرداء الشامى المتواجد فى سورية بهدف السفر الى مدينة الرقة عبر تركيا للالتحاق والقتال فى صفوفه".

وتابع البيان أنه بعد انتهاء التحقيق مع الموقوف " أحيل الى القضاء المختص".
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