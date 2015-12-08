تأجيل محاكمة "مرسى" و24 آخرين بقضية "إهانة القضاء" لـ16 يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 16 يناير المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

وطلب الدفاع بعض الطلبات المتعلقة بالقضية والتى تمثلت فى ضم بعض الاوراق الخاصة بطعن مقدم من المتهم محمد مرسى على انتخابات عام 2005 ، وطلب محامى عكاشة عرض الإسطوانة المقدمة منه وتحتوى على أحاديث له تبين موقفه من القضاء المصرى.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

بدء جلسة محاكمة "مرسى" و24 أخرين بقضية "إهانة القضاء"

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