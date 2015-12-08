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السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في أثينا

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السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في أثينا السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في أثينا

 

الرئيس عبدالفتاح

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول بأثينا، ظهر اليوم، عقب وصوله إلى العاصمة اليونانية.

وتوجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الجمهورى بأثينا حيث تجرى مراسم الاستقبال الرسمية له، ويعقد بعدها لقاء قمة مع الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس تتناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية .

وسيعقد الرئيس السيسي أيضا مباحثات هامة مع رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس حول تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيعقد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات.

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