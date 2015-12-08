اليوم| انطلاق مسابقة طهي لـ «الشيفات الشباب» في الغردقة

تنطلق بأحد فندق الغردقة في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مسابقة طهي للشيفات الشباب، بمشاركة 20 متسابقًا من الشباب.

وقال محمود عبدالصادق، شيف بالفندق، إن الهدف من المسابقة هو اثقال خبرات الشيفات والعمل على تدريب جيل من الشباب لإظهار الجانب الإبداعى في مختلف فنون الطبخ فى مختلف فنون الطبخ والتى تنعكس على نشاط السياحة.

كشف عن إقامة احتفالية لتكريم الفائزين كحافز للمبدعين وانعكاس ذلك رفع رفع مستوى الخدمة المقدمة للسائح، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج تدريب للعاملين على أسس وقواعد المسابقة حتى تحقق أهدافها.