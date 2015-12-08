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السيسي يصل أثينا للمشاركة في قمة اليونان الثلاثية

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السيسي يصل أثينا للمشاركة في قمة اليونان الثلاثية السيسي يصل أثينا للمشاركة في قمة اليونان الثلاثية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، ظهر اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات هامة مع المسئولين اليونانيين، تتناول سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها سبل مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

يتضمن برنامج عمل الرئيس السيسي، اليوم، العديد من الأتشطة من بينها وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بأثينا ، ثم التوجه إلى القصر الجمهورى حيث ستجرى المراسم الرسمية لاستقباله، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسيجرى الرئيس السيسي عصر اليوم مباحثات هامة مع الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس تتناول مختلف مجالات التعاون الثنائى وسبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وسيعقد السيسي أيضا مباحثات هامة مع رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس حول تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيعقد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المباحثات.

وسيحضر الرئيس السيسى مساء اليوم اجتماعا مع رجال الأعمال المصريين واليونانيين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية ، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وخاصة فى مجال الطاقة.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى فى اليوم الثانى لزيارته لليونان لقاء قمة بينه ونظيره القبرصى نيكوس أنيستاسياديس يعقبه مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الثلاثية مع رئيس وزراء اليونانى ورئيس قبرص والتى تعقد فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تجمع بينها.

وسيعقد الرئيس السيسى أيضا مباحثات هامة مع وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس لدفع علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى مواجهة التحديات الراهنة بالمنطقة.

وسيجرى الرئيس السيسى فى اليوم الثالث والأخير لزيارته إلى أثينا مباحثات هامة مع رئيس البرلمان اليونانى نيكولاس فوتسيس للتأكيد على أهمية البعد البرلمانى فى تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل الشعبى والثقافى بين البلدين وخاصة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية فى وتشكيل مجلس النواب المصرى الجديد.

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