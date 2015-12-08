باسم يوسف يصف «ترامب» بـ «النازي» بعد تصريحاته بمنع المسلمين من دخول أمريكا

قام الإعلامي الساخر، باسم يوسف بالرد على تصريحات المرشح الأمريكي “دونالد ترامب”، عن تصريحاته ضد المسلمين، وكتب باسم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم أكن أعلن أن دونالد ترامب يجيد النازية”

وطالب المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، مساء أمس، بفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة في رد يعتبر الأكثر إثارة حتى الآن من مرشح رئاسي على إطلاق زوجين مسلمين النار الأسبوع الماضي في حادث قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه كان له داوفع متطرفة.

وبحسب رويترز، قال ترامب أمام حشد في ساوث كارولاينا “ليس لدينا خيار” محذرًا من هجمات على غرار هجمات 11 سبتمبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.