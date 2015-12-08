إيهاب جلال يكشف عن حلمه لـ في الجول.. لم يحققه الجوهري أو شحاتة

هزم الزمالك الموسم الماضي واقتنص الثلاث النقاط من الأهلي الموسم الحالي وكان أفضل مدرب مصري في الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015.

FilGoal.com يحاور إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة ويسأله عن رؤيته للكرة المصرية. ظاهرة إقالة المدربين. طموحه المهني ورأيه في إخفاق المنتخب الأوليمبي.

وسينشر FilGoal.com الحوار لاحقا بينما الآن نستعرض الإجابة المفاجئة لجلال حين سؤل عن هدفه في المستقبل.

قال لاعب المصري والإسماعيلي السابق لـFilGoal.com:"أتمنى أن يوفقني الله مع المقاصة وأن أحقق مع الفريق أفضل شيء ممكن. بعد ذلك يأتي الحلم الأكبر".

وأضاف "أحلم بالتدريب في أوروبا وأعلم جيدا أن هذا لن يأتي إلا بعد نجاح كبير في مصر مع الفريق الفيومي".

وخاض مدرب مصري واحد فقط من قبل تجربة التدريب في أوروبا هو نجم الفراعنة السابق هاني رمزي الذي تولى قيادة ليرس البلجيكي من نوفمبر 2012 إلى مارس 2013 قبل أن يعود لمصر لترأس الجهاز الفني لوادي دجلة.

ولم يسبق لكبار المدربين المصريين أن خاضوا تجربة التدريب في أوروبا وعلى رأسهم الأيقونتين محمود الجوهري وحسن شحاتة.