صور| بعد عامين من إغلاقها.. بورسعيد تفتح «الطُرق» المحيطة بديوان المحافظة

بعد عامين من إغلاق الطرق المحيطة بديوان عام محافظة بورسعيد، قامت قوات تأمين مبني المحافظة بفتح الطريق المؤدي إلى الباب الرئيسي لديوان عام المحافظة، والغرفة التجارية للسيارات القادمة من شارع 23 يوليو في اتجاهها إلى شارع طرح البحر بالرغم مكن وجود بعض الحواجز الحديدية به.

كانت قوات تأمين بورسعيد قد أغلقت عدة طرق مؤدية إلي الباب الرئيسي لديوان المحافظة والغرفة التجارية عقب الأحداث التي شهدتها بورسعيد بعد النطق بالحكم علي المتهمين بقضية استاد بورسعيد وماتبعها من أحداث بمديرية أمن بورسعيد.

و طالب المواطنون فتح كل الطرق أمام أقسام الشرطة بجميع أحياء بورسعيد لتسييل حركة المرور خاصة أن محافظة بورسعيد أحد أكثر المدن ازدحامًا مصر.

المراسل:جمال نوفل