أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تقدم لقوات الجيش اليمنى فى تعز شمال اليمن

Google+ Print
تقدم لقوات الجيش اليمنى فى تعز شمال اليمن تقدم لقوات الجيش اليمنى فى تعز شمال اليمن

أرشيفية

أعلن المجلس العسكرى اليمني فى محافظة تعز أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحرزت تقدما كبيرا في جبهة الشريجة جنوب شرقي تعز واستطاعت استعادة عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية وذلك بعد معارك عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثيين وصالح وتم أسر قناصي المليشيات المتمركزين في جبل السنترال بعد فرار ومقتل العشرات منهم .

وأكدت مصادر المقاومة أن الميليشيات انسحبت إلى مدينة الراهدة بين محافظتى تعز ولحج بعد المعارك العنيفة فى الشريجة كما تقدمت القوات فى مديرية حيفان غربي المحافظة،حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن طائرات التحالف العربى قصفت تمركز الميليشيات فى حيفان بعد منتصف ليلة أمس ومنطقة الحوبان شرق المدينة وكانت قد استهدفت أمس مواقعهم فى اللواء 35 مدرع بالمطار القديم ومخازن الأسلحة بالسجن المركزى ومحيط القصر الجمهورى.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت الأماكن السكنية مما أدى إلى مقتل 4 من المدنيين إثر سقوط قذيفة كاتيوشا على كافيتيريا في حي عصيفرة وسط مدينة تعز ، كما أصيب 11 آخرين معظمهم فى حالة خطرة جراء هذا القصف.

وأضاف أن 21 من الميليشيات قتلوا فى معارك الأمس وأصيب العشرات , فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 21 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا