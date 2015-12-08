تقدم لقوات الجيش اليمنى فى تعز شمال اليمن

أعلن المجلس العسكرى اليمني فى محافظة تعز أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية أحرزت تقدما كبيرا في جبهة الشريجة جنوب شرقي تعز واستطاعت استعادة عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية وذلك بعد معارك عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثيين وصالح وتم أسر قناصي المليشيات المتمركزين في جبل السنترال بعد فرار ومقتل العشرات منهم .

وأكدت مصادر المقاومة أن الميليشيات انسحبت إلى مدينة الراهدة بين محافظتى تعز ولحج بعد المعارك العنيفة فى الشريجة كما تقدمت القوات فى مديرية حيفان غربي المحافظة،حسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن طائرات التحالف العربى قصفت تمركز الميليشيات فى حيفان بعد منتصف ليلة أمس ومنطقة الحوبان شرق المدينة وكانت قد استهدفت أمس مواقعهم فى اللواء 35 مدرع بالمطار القديم ومخازن الأسلحة بالسجن المركزى ومحيط القصر الجمهورى.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية قصفت الأماكن السكنية مما أدى إلى مقتل 4 من المدنيين إثر سقوط قذيفة كاتيوشا على كافيتيريا في حي عصيفرة وسط مدينة تعز ، كما أصيب 11 آخرين معظمهم فى حالة خطرة جراء هذا القصف.

وأضاف أن 21 من الميليشيات قتلوا فى معارك الأمس وأصيب العشرات , فيما قتل أحد عناصر المقاومة وأصيب 21 آخرين.