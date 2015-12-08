دراسة أسترالية: الجرى لمدة 5 دقائق يعادل فوائد المشى السريع 45 دقيقة

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية، أن الركض أو الجرى السريع لمدة 5 دقائق له فوائد صحية مثيرة تعادل فوائد الهرولة لمدة 45 دقيقة.

وشملت الدراسة 90 شخصاً، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً، واستمرت لمدة 10 أسابيع، وكشفت النتائج أن الجرى له فوائد مثيرة على القلب ونظام التمثيل الغذائى، وكما يساهم على المدى البعيد فى الحد من الدهون المتراكمة حول الخصر وتحسين الحالة النفسية وتعزيز حساسية هرمون الأنسولين، وبالتالى السيطرة على مستويات سكر الدم.

وتحمل هذه النتائج بشرى إيجابية للأشخاص الذين لا يمتلكون وقتاً كافياً لممارسة الرياضة، حيث يستطيعون وفقاً لهذه النتائج أن يتمتعوا بفوائد صحية مثيرة ورائعة مع ممارسة أقل قدر من الرياضة.

>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر ديسمبر الجارى.

الجدير بالذكر أن الهيئات الصحية العالمية توصى بممارسة 150 دقيقة من الأنشطة البدنية متوسطة الشدة كل أسبوع.