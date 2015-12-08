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شهادة استثمار بـ 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبى من مصرية

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شهادة استثمار بـ 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبى من مصرية شهادة استثمار بـ 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبى من مصرية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.

وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
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