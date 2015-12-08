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30 إسبانى يتوجهون لمصر للعلاج من الالتهاب الكبدى بـ 6500 يورو للفرد

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30 إسبانى يتوجهون لمصر للعلاج من الالتهاب الكبدى بـ 6500 يورو للفرد 30 إسبانى يتوجهون لمصر للعلاج من الالتهاب الكبدى بـ 6500 يورو للفرد
قررت مجموعة من 30 إسبانى يعانون من مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" منذ سنوات الإنتظار فى دورهم بالصحة العامة للوصول إلى العلاجات الجديدة فى لأول مرة.

ووفقا لصحيفة الإكونوميستا فقد أنشئت وكالة سفر كتالونية خصوصا لهذا الغرض، وكان أولهم 30 إسبانى لإمكانية الوصول الفورى لهذه الأدوية الجديدة، وتكلفة السفر والاختبارات الطبية والبقاء فى الفنادق والرحلات السياحية فى البلاد تبلغ 6595 يورو للفرد.

وقال مدير الوكالة الجديدة كزافييه كاربو "لقد أنشئت هذه الوكالة لإنهاء مأساة الأشخاص المتضررين من الالتهاب الكبدى الوبائى، وأخترت مصر بشكل خاص لأن الأسعار بها أقل بكثير من أى بلد آخر، وأيضا للتمتع بزيارات المواقع السياحية الرئيسية فى المنطقة، ومن أجل إيجاد العلاج بشكل أسرع وأيسر من إسبانيا.


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