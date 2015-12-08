طالب وأصدقائه يسرقون 127 ألف جنيه من منزل زوج شقيقته فى الغربية

قام طالب و3 من أصدقائه مقيمين قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، بسرقة 127ألف جنيه من منزل زوج شقيقة"المتهم الأول"، بعد أن تسللوا للمنزل باستخدام مفتاح مصطنع، واستولوا على المبلغ وفروا هاربين، تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان إخفاء المبلغ المسروق.

بداية الواقعة بتلقي العقيد محمود كشك مأمور مركز شرطة بسيون بلاغا من "رامى. ب. م" – 31سنة – صاحب مزرعة دواجن – مقيم بكفر قرانشو – دائرة المركز باكتشافه سرقة مبلغ 127ألف جنيه من داخل منزله بذات الناحية، واتهم شقيق زوجته "محمد س م " - 27سنة - طالب- بسرقة المبلغ.

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، والذى قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وغموض الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قاده العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، وتمكن الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة بسيون والقوة المرافقة له من كشف غموض الحادث، حيث اشترك المتهم "شقيق زوجة المبلغ" مع كل من "محمد م م "17سنة - طالب- " ، "هيثم ع ق" – 28سنة عامل - ، "محمد م ا" – 29سنة عامل جميعهم مقيمين بذات القرية وتسللوا للمنزل باستخدام مفتاح مصطنع وسرقوا المبلغ واقتسموه فيما بينهم، تم ضبط المتهمين والمبلغ المسروق، تحرر المحضر رقم 21773 جنح مركز بسيون لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.