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أمن أسوان يضبط 10 قضايا بيئة وتهريب أسماك فى حملة مكبرة

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أمن أسوان يضبط 10 قضايا بيئة وتهريب أسماك فى حملة مكبرة أمن أسوان يضبط 10 قضايا بيئة وتهريب أسماك فى حملة مكبرة
تمكنت قوات شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن أسوان، من ضبط 10 قضايا متنوعة، وذلك خلال حملة تفتيشية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، حيث تضمنت الجهود، تحرير 9 محاضر لصيادين فى المسطح المائي لبحيرة ناصر جنوب أسوان، لمخالفتهم القانون رقم ( 124 ) لسنة 1983 م " تهريب أسماك".

تم تحرير محضر، لإحدى المنشآت بأسوان لمخالفة الاشتراطات البيئية وفق القانون رقم 4 لسنة 1994 م "حماية البيئة"، تم إحالة المحاضر للنيابات المختصة للتحقيق.
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