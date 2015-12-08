تنفيذ 91 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بنجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية بدائرة فرع البحث الجنائى بنجع حمادى حملة أمنية مكبرة، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس الفرع، وإشراف العميد هشام خطاب، مدير المباحث، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية وتحرير محاضر للمخالفين للقواعد المرورية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء هشام عبد الجواد، نائب مدير أمن قنا، واشترك فيها المقدم حسام أنور، وعدد من ضباط فرع البحث الجنائى، واستمرت يومًا واحدًا، عن تنفيذ 91 حكما قضائيا منها جزئى ومستأنف وغرامة وتحرير 29 محضر مخالفة مرورية منها تصالح ونموذج 125 وحجز دراجة بخارية.

وفى مجال مخالفات المرافق تم تحرير 82 محضر إشغال وعدم حمل شهادة صحية وإزالات إدارية.