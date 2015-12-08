تعليم كفر الشيخ ينشئ لجنة فرعية لدعم مدرسة المتفوقين

أصدرت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قرارًا بإنشاء اللجنة الفرعية لدعم مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem بمحافظة كفر الشيخ.

وقال مصطفى العافى، وكيل إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، بالقاعة الصينية بمركز التطوير، بحضور الدكتور ثروت عازر المنسق العام لمدارس stem بالوزارة.

وأضاف أن اللجنة تشكلت برئاسة الدكتورة منى مصطفى يحيى، المشرف العام، وعضوية كل من: أحمد فودة، مدير عام التعليم العام، وأحمد فيود، موجه عام العلوم، وماجدة الزغرتى، موجه أول الفيزياء، وجوليا صادق، موجه أول الكيمياء، ولمياء الشوادفى، موجه أول الأحياء، ومجدى فيكتور، موجه أول الجيولوجيا، وعبد الحفيظ بسيونى، موجه عام الرياضيات، وعلى الشراكى، موجه أول الرياضيات، ومحمد عبد اللطيف، موجه عام اللغة الإنجليزية، وبسيونى فوزى، موجه عام التربية الاجتماعية، ووائل الخداد، وخالد رشدى، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات.