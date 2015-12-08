ضبط سائق "توك توك" تعدى على عاملة بمحل ملابس بعد رفض أهلها الزواج منه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط سائق "توك توك" قام بالتعدى على عاملة بمحل ملابس جنسيًا، بعد رفض أهلها الزواج منه، فاستدرجها لمنزله وتعدى عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أشرف صالح، مأمور قسم القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من "عبد النبى.ع"، 53 عامًا، نجار، بقيام "إسلام.ا"، 21 عامًا، سائق "توك توك"، بالتعدى جنسيًا على ابنته، 14 عامًا، وتعمل عاملة بمحل ملابس بعد عودتها من العمل واقتيادها لمنزله والاعتداء عليها لرفض أهلها الزواج منه.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامه بمعاشرتها جنسيًا بكامل إرادتها، ولم يكن إرغامًا عنها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8694 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م وجار العرض على النيابة العامة.