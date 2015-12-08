4 مليون جنيه لدعم الفاعلية التعليمية بكلية الآداب والتجارة بطنطا

قال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا وقعت مع وزارة التعليم العالي ، وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي،عقدين اتفاق لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكليتي الآداب والتجارة، ويبلغ قيمة الدعم 4 ملايين جنيه؛ ثلاثة منها مقدمة من الوزارة وتساهم الجامعة في التمويل بمليون جنيه للكليتين.

وأشار عبد الخالق فى تصريحات صحفية، أن الاتفاق يتضمن قيام الكليتين بالتطبيق الكامل لقواعد ومعايير الجودة، واتخاذ كافة السبل اللازمة للنهوض بهما، وتطويرهما بشكل مستمر بما في ذلك إدخال تطبيقات تكنولوجيا حديثة تستخدم البنية الأساسية المتاحة بهما من خلال المشروع لتحقيق أهم المخرجات المتمثلة في استيفاء وتحقيق بيئة تعليمية متطورة تسمح بتقديم برامج تعليمية تصدر للمجتمع خريجاً ذو مواصفات متميزة تواكب متطلبات سوق العمل.

حضر توقيع الاتفاقيتين الدكتور محمد زكي السديمي عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهي القائم بعمل عميد كلية التجارة.

من الجدير بالذكر أن الاتفاق يسري لعام واحد اعتباراً من أول ديسمبر الجاري على أن يتولى مركز ضمان الجودة بالجامعة المتابعة والدعم الفني للمشروعات إلى جانب إدارة المشروعات بالوزارة.