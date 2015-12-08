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بدء موسم عمرة المولد النبوى بميناء نويبع

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بدء موسم عمرة المولد النبوى بميناء نويبع بدء موسم عمرة المولد النبوى بميناء نويبع
شهد ميناء نويبع بدء موسم عمرة المولد النبوى الشريف حيث غادرت العبارة ايلة و على متنها 368 راكب منهم 235 معتمر و 5 باص عمرة و 6 براد و 2 تريلا.

تم بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء/ مع وضع مخطط عام لعملية نقل المعتمرين، لمنع حدوث تكدس بالميناء، وسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.

تم نقل المعتمرين بالميناء على متن العبارتين ايلة و برنسيسة، حيث تم التنبيه على شركة الجسر العربى بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وتبخير العبارات قبل كل رحلة، وتوفير كافة وسائل الأمن والإنقاذ على متن العبارات .

على جانب اخر، تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالموانى، لتوفير الخدمات الطبية، وسيارة إسعاف مجهزة بجوار كل عبارة لتقديم الإسعافات الأولية، و نقل الحالات الحرجة و عدد 2 كرسى متحرك لنقل كبار السن، بجانب رفع كفاءة صالات الوصول و السفر، مع توفير عدد كاف من العاملين القائمين على خدمة الركاب .

الجدير بالذكر، أن الميناء شهد نقل 34 ألف و 430 معتمر خلال موسم عمرة المولد النبوى، خلال العام الماضى .

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مصر 365