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بالصور.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية وتعالج 1600 حالة بـ"شبراقاص"

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بالصور.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية وتعالج 1600 حالة بـ"شبراقاص" بالصور.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية وتعالج 1600 حالة بـ"شبراقاص"
نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية مجانية، إلى قرية "شبراقاص" التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عالجت خلالها 1600 حالة مرضية، وتم صرف العلاج لهم والتحاليل بالمجان .

وصرح الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حسب بيان صادر من المركز الإعلامى للجامعة، بأن القافلة تأتى ضمن برنامج الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، لتوصيل الخدمة الطبية إلى الأماكن النائية المحرومة منها فى قرى ومراكز المحافظة، وتحقيق التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلى متمثلاً فى مديريات الشئون الصحية والاجتماعية، وجهاز شئون خدمة البيئة بالمحافظة، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

شارك فى القافلة أساتذة بكلية الطب والتمريض والزراعة بالجامعة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 1584 حالة فى كل التخصصات الطبية، وصرف الأدوية العلاجية بالمجان بتكلفة 20 ألف جنيه.

تضمنت فعاليات القافلة محاضرات توعية فى مختلف التخصصات منها الإسعافات الأولية، والكسور، والحروق، والتسمم، والتحكم فى العدوى والأمراض، وشرح أنواع الفيروسات الكبدية، وطرق نقل العدوى والوقاية، وتنظيم الأسرة، وكذلك محاضرات توعية زراعية عن الاحتياطات الواجب توافرها ومراعاتها عند استخدام المبيدات، والمعالجة المتكاملة للآفات، والارشاد الزراعى .

وتم عقد امتحان فى محو الأمية لعدد 51 أميا من أهالى القرية، وتوزيع 100 بطانية لمواجهة موجة البرد ومعونات مادية لبعض فقراء القرية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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