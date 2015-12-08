إيداع علاء عبد الفتاح وقيادات الإخوان القفص لبدء محاكمتهم بـ"إهانة القضاء"

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة، المتهمين المحبوسين بقضية إهانة القضاء قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محكامتهم فى القضية، وتبين أن المودعين هم كل من القيادى الإخوانى "محمد البلتاجى" مرتديا البدلة الحمراء، والقيادى "صبحى صالح" مرتديا البدلة الزرقاء، والقيادى سعد الكتاتنى مرتديا البدلة الحمراء، والمحامى "عصام سلطان" مرتديا البدلة الزرقاء، والناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" مرتديا البدلة الزرقاء، لسابقة الحكم عليهم.

وفى نفس السياق حضر عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع وتبين حضور المحامى محمد الدماطى، والمحامى الحقوقى خالد على، وأحمد أبو العلا ماضى دفاع عصام سلطان، وتغيب المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وعلى رأسهم الإعلامى توفيق عكاشة، وعبد الرحمن القرضاوى، ومصطفى النجار.

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كما وصلت الطائرة التى تقل الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقر محبسه إلى مقر المحكمة لحضور جلسة محاكمته بالقضية، فيما منع رجال الأمن مصورى الصحف وقنوات التليقزيون من دخول القاعة لتعليمات القاضى بمنع التصوير.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والإزدراء لرجال القضاء.