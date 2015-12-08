بدء جلسة محاكمة "مرسى" و24 أخرين بقضية "إهانة القضاء"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، وبسكرتارية ياسر عبد العاطى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى بداية الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع بمحضر الجلسة، وتبين تغيب المستشار محمود الخصيرى لإجرائه عمليه جراحية، كما تبين تغيب المخلى سبيلهم وحضر عنهم محاميهم، وتبين تغيب محامى حمدى الفخرانى.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

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