مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تركبيه وصلة من عمود إنارة فى المنوفية

لقي عامل بقرية الحامول التابعة لمركزمنوف بمحافظة المنوفية مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك حال قيامه بتركيب وصلة كهرباء من عامود إنارة، تم نقله إلي المستشفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز منوف يفيد من مصرع "محمد.ع" -28 عاما ومقيم بقرية الحامول التابعة لمركزمنوف بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء وذلك حال قيامه بتركيب وصلة كهرباء من عامود إنارة، تم نقله إلي المستشفي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.