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دراسة: مرضى الصرع الأكثر إقداما على الانتحار

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دراسة: مرضى الصرع الأكثر إقداما على الانتحار دراسة: مرضى الصرع الأكثر إقداما على الانتحار
حذرت دراسة طبية من أن مرضى الصرع هم الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار مقارنة بالأصحاء.

وتوصل تحليل البيانات من مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين أولئك الذين يعانون من الصرع بنسبة بلغت 16% مقارنة بالأصحاء.

وأوضحت دراسة منفصلة، أن فحصا بسيطا قد يمنع إيذاء هؤلاء المرضى لأنفسهم خاصة فى سن صغيرة .وتشير البيانات إلى وقوع نحو 13 حالة انتحار من بين 400 طفل يعانى من نوبات الصرع. وشدد الأطباء على أهمية وضرورة الفحص الروتينى على كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة الاضطرابات المزاجية والتفكير فى الانتحار، وهو ما يمكن المساعدة فى الكشف المبكر عن الميول الانتحارية وإيجاد العلاج المناسب لإنقاذ الأرواح.

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