دراسة: مرضى الصرع الأكثر إقداما على الانتحار

حذرت دراسة طبية من أن مرضى الصرع هم الأكثر عرضة للإقدام على الانتحار مقارنة بالأصحاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتوصل تحليل البيانات من مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين أولئك الذين يعانون من الصرع بنسبة بلغت 16% مقارنة بالأصحاء.
وأوضحت دراسة منفصلة، أن فحصا بسيطا قد يمنع إيذاء هؤلاء المرضى لأنفسهم خاصة فى سن صغيرة .وتشير البيانات إلى وقوع نحو 13 حالة انتحار من بين 400 طفل يعانى من نوبات الصرع. وشدد الأطباء على أهمية وضرورة الفحص الروتينى على كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة الاضطرابات المزاجية والتفكير فى الانتحار، وهو ما يمكن المساعدة فى الكشف المبكر عن الميول الانتحارية وإيجاد العلاج المناسب لإنقاذ الأرواح.