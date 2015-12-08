مجلس الشورى السعودى يدرس استخراج جواز سفر للمرأة دون موافقة ولى أمرها

>تدرس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودى مقترحاً يقضى بمنح المرأة السعودية التى تمتلك وثيقة هوية وطنية خاصة بها، حق استخراج جواز سفر دون الرجوع لولى أمرها من الرجال .

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصادر لم تسمها قولها إنه "ينتظر أن تقدم اللجنة هذا المقترح بعد دراسته إلى مجلس الشورى ، الذى يعد هيئة استشارية ومن ثم ترسله الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ام رفضه".

وكان المدير العام للجوازات السعودية سليمان اليحيى، أعلن الاسبوع الماضى ، السماح للسعوديات باستخراج جواز سفر خاص عند حصولهن على موافقة المحكمة، ما يغنيهن عن موافقة "ولى الأمر".

ويشير مصطلح "ولى الأمر" إلى القريب الذكر الذى يتولى هذه المسؤولية القانونية، وهو غالبا الأب أو الزوج، وترفض ناشطات نسويات المصطلح إذ أنه ينقص من مسؤوليات وحقوق المرأة البالغة، ويتعامل معها كقاصر.

وقبل صدور هذا القرار كانت المرأة السعودية بحاجة لموافقة "ولى أمرها" على سفرها بمفردها، عبر وثيقة يطلق عليها اسم "الورقة الصفراء" أو التصريح الإلكترونى المستخدم فى المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وكانت السلطات السعودية قد شرعت عام 2012 ، بتطبيق نظام الرسائل القصيرة التى تصل إلى "ولى أمر" المرأة السعودية المسافرة تخبره بسفرها وتنقلاتها، حتى لو كان مسافرا معها.