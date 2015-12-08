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وصول المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس" معهد الأمناء لحضور محاكمتهم بالقضية

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وصول المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس" معهد الأمناء لحضور محاكمتهم بالقضية وصول المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس" معهد الأمناء لحضور محاكمتهم بالقضية
وصل منذ قليل، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، متهمى تنظيم "بيت المقدس"، لنظر محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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مصر 365