أناقة النجمات مُبهرة بالأسود والأبيض!

أقيم مؤخراً الحفل السنوي لمجلة "جي كيو" GQ Magazine في مدينة لوس أنجلوس؛ وكالعادة، حضر الحفل حشد من المشاهير الذين تألقوا بأجمل الإطلالات العصرية والأنيقة، في وقت كان اللافت للنظر أنّ معظم إطلالات النجمات كانت باللونين الأسود والأبيض، وقد أحسنَّ ارتداءهما بأجمل الطرق، إذ ليس هنالك لونان أكثر أناقة وفخامة من الأسود والأبيض، إذا أتيا معاً، أو كانا على حدة.

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وقد لاحظنا أن بعض النجمات اخترن الأسود بشكل كامل، ومنهنّ "كايلي جينر" kylie Jenner، على فستان ذي تصميم رائع وبسيط، من "بالمان" Balmain، مع حذاء له ربطات وصل حدّ الكاحل. وبالفعل، كانت Jenner هي الأجمل في الحفل.

كذلك، قامت الممثلة الشابة "جيمي تشانغ" Jamie Chung باختيار الأسود على فستان أنيق، وقد استغنت عن الاكسسوار مكتفية بسوار ذهبيّ رفيع.

أما النجمات اللواتي اخترن الأبيض فهنّ: عارضة الأزياء "اليساندرا أمبروزيو" Alessandra Ambrosio، التي تألقت بفستان من دون أكمام مع تفاصيل معدنية فضية، واختارت معه حذاء براقاً أيضاً. وبالفعل، بدت إطلالتها مميزة؛ وكذلك فعلت الممثلة الكوميدية "ايمي شومر" Amy Schumer، التي اختارت الأبيض على فستان قصير، على الرغم من أنّ اللوك لم يُناسبها كثيراً.

أما بالنسبة إلى مزيج الأسود والأبيض، فقد رأينا الممثلة الشابة "ساره هايلاند" Sarah Hyland تتألق بتصميم من Jonathan Simkhai، هو عبارة عن تنورة بخصر عال وتوب قصيرة. وقد ناسب اللوك سنها الصغيرة، بينما نجمة فيلم "جيمس بوند" James Bond الممثلة "نعومي هاريس" Naomi Harris فضّلت التميّز من باقي النجمات وعدم اختيار هذين اللونين، فوقع اختيارها على تصميم أنثويّ ناعم بتدرّجات الأخضر والأزرق، ما ناسبها كثيراً، خصوصاً مع الحذاء الفضي الذي قامت بتنسيقه.

ما تقييمك أنت لإطلالات النجمات في حفل "جي كيو" GQ؟ وهل توافقين على أنّ إطلالة "كايلي جينر" Kylie Jenner كانت الأكثر تميّزاً؟

شاهدي الصور، وأخبرينا!

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