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«ترامب» يرد على منتقديه: لا أهتم

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«ترامب» يرد على منتقديه: لا أهتم «ترامب» يرد على منتقديه: لا أهتم

دونالد

علق المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على انتقادات وجهت له عقب تصريحه حول منع دخول المسلمين للولايات المتحدة “لا أهتم”

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية قال ترامب ذلك أمام حشد من جماهيره.

وهاجم المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جيب بوش، منافسه دونالد ترامب بعد تصريحاته التي طالبت بمنع دخول المسلمين للبلاد.

وقال الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، إن رجل أعمال نيويورك «معتوه»، وذلك حسبما أفادت بي بي سي.

وقال البيت الأبيض -في بيان له- إن تصريحات المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تتنافى مع قيم الولايات المتحدة، واهتمامات الأمن القومي الأمريكي.

وطالب المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل دونالد ترامب بفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة في رد يعتبر الأكثر إثارة حتى الآن من مرشح رئاسي على إطلاق زوجين مسلمين النار الأسبوع الماضي في حادث قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه كان له داوفع متطرفة.

وبحسب رويترز، قال ترامب أمام حشد في ساوث كارولاينا “ليس لدينا خيار” محذرًا من هجمات على غرار هجمات 11 سبتمبر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة.

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