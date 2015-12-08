يوم رياضى لطلبة الكلية الحربية والشرطة بمشاركة وزيرى الدفاع والداخلية

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية صباح اليوم، طلبة الكلية الحربية وعدد من طلبة كلية الشرطة فعاليات يوم رياضى بالكلية الحربية، فى إطار التواصل المستمر وتدعيم الروابط الراسخة بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

ونظمت الكلية الحربية عدد من المباريات الرياضية المشتركة لطلبة الكلية من السنوات الدراسية المختلفة وطلبة كلية الشرطة اشتملت على مباراة لكرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة ورياضة شد الحبل والتى أظهرت مستوى التدريب والكفاءة البدنية والمهارية وروح المنافسة الرياضية الشريفة التى يتمتع بها طلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

وأكد القائد العام أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة هم أمل مصر ومستقبلها والركيزة التى يعتمد عليها الوطن فى الدفاع عن أمنه واستقراره داخلياً وخارجياً، معرباً عن تقديره للدور الوطنى المشرف الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة معاَ لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة الإرهاب والتصدى للتحديات الأمنية التى تشهدها مصر بكل عزم وإصرار على حماية الشعب المصرى ودعم ركائز الأمن القومى المصرى.

من جانبه، أعرب اللواء مجدى عبد الغفار عن اعتزازه بالزيارة التى تعبر عن عمق ومتانة الأواصر التى تربط بين وزارتى الدفاع والداخلية والتى تتجسد مظاهرها فى جميع المجالات، مؤكداً أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والاستقرار للأمة المصرية والحصن المنيع فى مواجهة كافة التهديدات والتحديات التى يواجهها الوطن.

وكرّم القائد العام ووزير الداخلية عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة المتميزين فى كافة الأنشطة الرياضية، كما شاركا الطلبة تناول وجبة الإفطار.

حضر الأنشطة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قاده القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.

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