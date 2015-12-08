«موديز»: النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري «مستقرة»

ذكرت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر «مستقرة»، مشيرة إلى تمتع القطاع بقدر كبير من المرونة، واستفادته من انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت (موديز) ـ في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه عن القطاعات المصرفية في أفريقيا ـ أن جميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان في مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.

ووصفت (موديز) القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في أفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12% مع تحقق النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4%.

وصنفت المؤسسة عمليات الائتمان في بنك الأسكندرية عند مستوى B2 مستقر وB3، وبنك القاهرة B3 مستقر وcaa1، وبنك مصر B3 مستقر وcaa1، والبنك التجاري الدولي B3 مستقر وB3، والبنك الأهلي المصري B3 مستقر وcaa1.