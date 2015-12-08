أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«موديز»: النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري «مستقرة»

Google+ Print
«موديز»: النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري «مستقرة» «موديز»: النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري «مستقرة»

أرشيفية

ذكرت مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في «مستقرة»، مشيرة إلى تمتع القطاع بقدر كبير من المرونة، واستفادته من انخفاض النفط الخام خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت (موديز) ـ في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه عن القطاعات المصرفية في أفريقيا ـ أن جميع العوامل المؤثرة في تصنيف عمليات الائتمان في مصر تتسم بالاستقرار، مثل بيئة التشغيل، ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي.

ووصفت (موديز) القطاع المصرفي بمصر بأنه من القطاعات الأكثر مرونة في أفريقيا، متوقعة نمو فرص الائتمان في السوق المصرية بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12% مع تحقق النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4%.

وصنفت المؤسسة عمليات الائتمان في بنك الأسكندرية عند مستوى B2 مستقر وB3، وبنك القاهرة B3 مستقر وcaa1، وبنك مصر B3 مستقر وcaa1، والبنك التجاري الدولي B3 مستقر وB3، والبنك الأهلي المصري B3 مستقر وcaa1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية