القرم تقطع علاقات التآخي مع تركيا

قال سيرجي أكسيونوف رئيس جمهورية القرم المنضمة لروسيا والمطلة على البحر الأسود، إن 5 مدن في جمهوريته قررت قطع علاقات التآخي مع مثيلاتها في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن أكسيونوف قوله “إن بلدية مدينة يالطا الشهيرة التي تعتبر اللؤلؤة السياحية في جنوب روسيا، اتخذت قرارًا بفسخ علاقات التآخي مع أنطاليا التركية التي كان السائحون الروس يتوافدون عليها بكثرة حتى الآونة الأخيرة.

وفي السياق نفسه، صدرت القرارات المماثلة عن السلطات المحلية في كل من سيمفيروبول وكيرتش وساكي ويفباتوريا في شبه جزيرة القرم، لتنطبق على إسكيشهر وتشاناكالي وفتحية وسيليفكي في تركيا على التوالي.

وتعكس القرارات المذكورة موقف الإدانة الشديدة الذي تبنته القرم على المستويين الشعبي والرسمي تجاه النخبة التركية الحاكمة بعد حادث إسقاط طائرة حربية روسية في سماء سوريا في 24 نوفمبر الماضي بصاروخ أطلقته مقاتلة تركية من طراز “إف – 16″، مما أدى إلى اندلاع أزمة شديدة في العلاقات بين موسكو وأنقرة.