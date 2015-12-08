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البعثة الأممية بليبيا تنفى تقديم مقترح يحدد مهمة حفتر مستقبلا

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البعثة الأممية بليبيا تنفى تقديم مقترح يحدد مهمة حفتر مستقبلا البعثة الأممية بليبيا تنفى تقديم مقترح يحدد مهمة حفتر مستقبلا

> نفت البعثة الأممية لدى ليبيا ما نقلته بعض وسائل الإعلام بأن المبعوث الأممى مارتن كوبلر أبلغ رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بأن دور الفريق أول خليفة حفتر القادم سيقتصر على رئاسة لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الليبى .

وقال الناطق باسم البعثة الأممية سمير غطاس، فى تصريح صحفى صباح اليوم،" لا صحة لما جاء فى بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح تكليف القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر برئاسة لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الليبي، وأبدى كوبلر رغبته لمقابلة الفريق أول خليفة حفتر، ولم يقترح أو يتحدث عن أى أمر فى هذا الخصوص".

وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية، قد نشرت أمس الاثنين إن المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر كوبلر أبلغ رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح أن الفريق أول خليفة حفتر سيترأس لجنة لإعادة هيكلة، وتنظيم الجيش الليبى وفق لوائح وضوابط محددة رفقة عدد من الضباط والمعنيين بالعمل العسكري.
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