لجنة عمانية تبحث التوصيات المرفوعة للقمة الخليجية المقبلة بالسعودية

>عقدت اللجنة العُليا للمؤتمرات فى سلطنة عمان اجتماعا استعرضت فيه آفاق العلاقات الخليجية فى إطار الحرص الذى يوليه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة بحثت محصلة ما توصلت إليه اللجان الوزارية المختصة من توصيات مرفوعة إلى قادة دول المجلس فى اجتماع مؤتمر القمة الخليجية السادس والثلاثين المقرر عقده فى السعودية خلال الشهر الحالى .

وتناولت اللجنة سبل تفعيل التعاون الاقتصادى وتنفيذ القرارات ذات الصلة التى تم التوصل إليها فى وقت سابق مع زيادة معدل سرعة الأداء فى إقامة وتنفيذ المشاريع المشتركة وصولا إلى استدامة التنمية الخليجية الشاملة.

ناقشت اللجنة متطلبات المرحلة الراهنة من المسيرة الخليجية ومجالات تفعيل المفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الكبرى والمنظمات الدولية ، وأكدت اللجنة أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين دول المجلس للوفاء بمتطلبات شعوبها وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

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