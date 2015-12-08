غزة: الحكم بالسجن 17 عاما على فلسطينى ونجله لإدانتهما بالتخابر

قضت محكمة عسكرية فى قطاع غزة اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة 17 عاما على فلسطينى ونجله أدينا بتهمة التخابر مع جهات معادية.

وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية فى غزة أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى أصدرت بصفتها الاستئنافية، حكماً بالسجن على المدان (م، أ) البالغ من العمر 40 عاماً بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة التخابر مع جهات معادية.

كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق والده المدان (ع، أ) البالغ من العمر 70 عاماً بالسجن لمدة 7 أعوام، حيث تم إدانته بالتهم المسندة فى لائحة الاتهام بالتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التى لا تزال تشرف عليها حركة حماس حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.