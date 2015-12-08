بعد افتتاحه قمة المعرفة..نائب رئيس الإمارات: المعرفة رأس مال حقيقى للبشرية

نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبى، صوراً له خلال افتتاح "قمة المعرفة" و إطلاق بوابة المعرفة العربية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، واصفاً إياها بأنها "رأس المال الحقيقي للبشرية".

وقال حاكم دبى تعليقاً على صور افتتاح قمة المعرفة "سعدت بافتتاح قمة المعرفة في دبي .. وإطلاق بوابة المعرفة العربية .. وأيضا لقاء مجموعة من قادة الفكر والثقافة، المعرفة هي رأس المال الحقيقي للبشرية .. وهي البوابة الرئيسية لتنمية مستدامة ولبناء اقتصاد عماده عقل الإنسان ومواهبه".



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