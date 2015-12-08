أخبار عاجلة

غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بعد افتتاحه قمة المعرفة..نائب رئيس الإمارات: المعرفة رأس مال حقيقى للبشرية

Google+ Print
بعد افتتاحه قمة المعرفة..نائب رئيس الإمارات: المعرفة رأس مال حقيقى للبشرية بعد افتتاحه قمة المعرفة..نائب رئيس الإمارات: المعرفة رأس مال حقيقى للبشرية
نشر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبى، صوراً له خلال افتتاح "قمة المعرفة" و إطلاق بوابة المعرفة العربية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، واصفاً إياها بأنها "رأس المال الحقيقي للبشرية".

وقال حاكم دبى تعليقاً على صور افتتاح قمة المعرفة "سعدت بافتتاح قمة المعرفة في دبي .. وإطلاق بوابة المعرفة العربية .. وأيضا لقاء مجموعة من قادة الفكر والثقافة، المعرفة هي رأس المال الحقيقي للبشرية .. وهي البوابة الرئيسية لتنمية مستدامة ولبناء عماده عقل الإنسان ومواهبه".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا

بكري: زيارة الرئيس لواشنطن تأثيرها مباشر سياسيًا واقتصاديًا

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار

درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار