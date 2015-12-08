صوابعك مش زى بعضها.. تعرف على أسباب انخفاض معدل الحرق بالجسم

صوابعك مش زى بعضها، هذه هى الأجسام، فكل جسم له طبيعة تمثيل غذائى وحرق سعرات حرارية ودهون بشكل معين، وتخص الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة بحديثها، أولئك الذين يعانون من ضعف معدل حرق بالجسم بشكل طبيعى، يمنع أجسامهم من الوصول للمعدل المطلوب، ولذا تزيد أوزانهم بشكل ملحوظ مقابل ضعف معدلات ونسب الحرق.

وتابعت الدكتورة صفاء حديثها عن هؤلاء الذين يعانون ضعف معدلات الحرق بالجسم، موضحة أن هناك أسبابا تقف وراء هذه الظاهرة التى يعانى البعض منها، تجعلهم فى حالة شكوى مستمرة من عدم فقدانهم للوزن الزائد حتى إن أرادوا، وترفع لديهم فرص الإصابة بهذه المشكلة.

عوامل تزيد فرص الإصابة بضعف معدلات الحرق لدى البعض

*الوراثة:

>توضح أخصائية السمنة والنحافة، أن الوراثة وعواملها تؤثر بالفعل بشكل مباشر على احتمالية إصابة بعض الأشخاص دون غيرهم بضعف فى الحرق العام للجسم، كما تؤثر بشكل موجه على معدل الحرق ذاته.

*الكتلة العضلية للجسم:

>معدل كتلة عضل الجسم ترتبط بقدرته على الحرق، وحسب توضيح د.صفاء فكلما زادت الكتلة العضلية كلما ساهم ذلك فى زيادة معدل حرق الدهون.

*السن:

>مع التقدم فى السن وزيادة عمر الإنسان يقل معدل حرق جسمه للدهون تدريجيا، خاصة بعد سن الثلاثين.

*الغدة الدرقية:

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>اضطرابات الغدة الدرقية بشكل عام تؤثر بالسلب على معدل حرق الدهون بالجسم.

*تناول بعض الأدوية والعقاقير :

>بعض الأدوية والعقاقير كالكورتيزون تعمل على زيادة الوزن والدهون وتراكمها فى الجسم.

*مرض السكر

>مرض السكر تساعد الإصابة به على خلل معدل الحرق بشكل عام.